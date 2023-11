Pas vrijgelaten Iraanse protest-rapper opnieuw gearresteerd

Toomaj Salehi, de Iraanse rapper die eerder deze maand onverwachts werd vrijgelaten door het Iraanse regime, is opnieuw gearresteerd. Dat melden internationale persbureaus op basis van de Iraanse staatsmedia.

De officiële verklaring van het regime luidt dat de artiest "desinformatie" heeft verspreid en de "publieke opinie heeft verstoord". Staatsmedia schrijven dat de zaak van de 33-jarige Salehi nu teruggaat naar het hooggerechtshof, het orgaan dat hem eerder deze maand onverwachts vrijliet.

Salehi werd door zijn muziek een belangrijk gezicht van de Iraanse protestbeweging vorig jaar. Hij sprak daarin zijn steun uit aan de demonstranten, die maandenlang de straat op gingen. Afgelopen juli kreeg hij een celstraf van zes jaar opgelegd, maar op 19 november maakte het regime plotseling bekend dat de rapper op vrije voeten zou komen na het betalen van een borgsom.

Salehi zat in totaal 1 jaar en 21 dagen vast, waarvan hij 252 dagen in eenzame opsluiting moest doorbrengen.

Kritische video

Na zijn vrijlating liet hij in een video opnieuw van zich horen. Salehi vertelde daarin onder meer over martelingen die hem in detentie ten deel gevallen zouden zijn. In de video zei hij bijvoorbeeld dat zijn armen en benen werden gebroken.

De golf van protesten maakte vorig jaar in Iran veel los. De directe aanleiding voor de demonstraties was de dood van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Mahsa Amini, die in het ziekenhuis overleed nadat ze werd vastgehouden door de moraalpolitie. Maar de protesten gingen al snel over de bredere woedde van Iraniërs op het regime van de opperste leider, ayatollah Khamenei.