Nederlandse Renée Schuurmans maakt videoclip voor Ed Sheeran

In de nieuwsbrief zegt Schuurmans ook dat het nummer erg goed past bij haar eigen leven. Blue gaat over een vriendschap die voorbij gaat, iets wat Schuurmans ook heeft meegemaakt. "Ik kon mij daardoor op een dieper niveau inleven in de tekst", vertelt ze.

"Ik wilde het verhaal visualiseren met animatie door te laten zien hoe zo'n relatiebreuk een 'blauw' gevoel achterlaat, terwijl de vriendschap voelde als een 'gouden' zonlicht."

De andere uitgekozen videoclips zijn gemaakt door mensen uit Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Italië, de Verenigde Staten, Brazilië, Duitsland, Japan, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Mexico en India.