Disney+ plaatst racisme-waarschuwing bij Peter Pan, Dombo en Aristokatten

Sommige Disney-tekenfilms hebben een mededeling vooraf gekregen waarin kijkers worden gewaarschuwd dat er achterhaalde racistische stereotyperingen te zien zijn. Het gaat onder meer om Peter Pan, Dombo en de Aristokatten.

"Dit programma bevat negatieve uitbeeldingen en/of verkeerde behandeling van mensen of culturen", staat in de waarschuwing. "Deze stereotyperingen waren toen al fout en zijn dat nu nog steeds." Disney zegt de tekenfilms niet te willen verwijderen, maar juist "de pijnlijke impact ervan te erkennen om ervan te leren en discussie op te wekken".

Het besluit van Disney is het gevolg van de opgelaaide racismediscussie in de Verenigde Staten na meerdere gevallen van dodelijk politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de afgelopen maanden.

Piano bespelen met eetstokjes

Op zijn website geeft de Amerikaanse mediagigant enkele voorbeelden van scènes die achterhaald zijn. Zo is in de Aristokatten (1970) een kat te zien die stereotiepe Aziatische gezichtskenmerken heeft. Ook zingt hij met een accent spottende dingen over de Chinese cultuur en bespeelt hij de piano met eetstokjes.

In Peter Pan (1953) worden inheemse Amerikanen belachelijk gemaakt en in Dombo (1941) brengen een paar kraaien een ode aan de minstrel shows van de negentiende eeuw, waarbij witte acteurs de spot dreven met zwarte slaven. Andere films die een disclaimer hebben gekregen zijn Lady en de Vagebond en Jungle Boek.

In juni werd Hollywood-klassieker Gone with the Wind uit 1939 tijdelijk van streaming-platform HBO Max gehaald, omdat die film het Amerikaanse slavernijverleden zou romantiseren. Later keerde de film terug met een waarschuwende inleiding.