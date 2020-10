Proef in Purmerend met gasloos maken woonwijk ligt stil

Het gaat veel langer duren om een woonwijk in Purmerend gasloos te maken. De gemeente loopt tegen tal van problemen aan bij de overschakeling van gas op een warmtenet. Het proefproject ligt daarom nu stil, schrijft NRC.

De gemeente spreekt in de krant van "een waslijst aan issues". Zo vallen de kosten tegen en blijkt het ingewikkeld om de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren met de vervanging van de riolering, zoals de bedoeling was.

Doordat aardgas goedkoop is, zijn alternatieven momenteel relatief duur. Een woningcorporatie onderzoekt of zijn woningen niet beter op een andere, goedkopere manier gasloos kunnen worden gemaakt.

'Tegen een muur opgelopen'

De overschakeling in Purmerend-Overwhere is een van de belangrijkste proefprojecten om woonwijken gasloos te maken. In 2022 moeten 1276 gebouwen in de wijk van het gas af zijn, maar volgens de gemeente dat gaat niet lukken.

"We zijn keihard tegen een muur opgelopen", zegt de projectleider van de gemeente Purmerend. Toch maakt hij zich geen zorgen, omdat het proefproject juist is bedoeld om te bepalen hoe grotere projecten moeten worden aangepakt. Ook wethouder Van Meekeren vindt de vertraging geen groot probleem: "Het gaat mij erom dat we in 2050 van het gas af zijn."

Lichtend voorbeeld

Het project valt onder het Programma Aardgasloze Wijken (PAW), waarmee de regering de afspraken uit het Klimaatakkoord over de energietransitie wil nakomen. Daarbij gold Purmerend tot nu toe als lichtend voorbeeld, omdat hier al daadwerkelijk huizen van het gas zijn ontkoppeld.