RIVM: vertrouwen aanpak virus daalt • Geen uitzondering voor andere sporten

Politievakbond ACP is bang dat de inzet van de politie minder wordt als gevolg van de coronamaatregelen. "We hadden al tekorten, maar als gevolg van het beleid wordt het probleem nog groter", stelt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV.

Volgens Van de Kamp is de politie redelijk gespaard gebleven van de eerste golf coronabesmettingen. "Maar nu gaat het echt wel snel", stelt hij. "Los van de collega's die moeten thuisblijven omdat ze ziek zijn zien we dat grote groepen collega's in quarantaine moeten omdat een huisgenoot besmet is."

Agenten moeten, net als andere mensen, thuisblijven bij klachten of als ze in afwachting zijn van de resultaten van een coronatest. "Dat betekent dat we in hoog tempo geen mensen meer hebben om in te zetten", vreest Van de Kamp.