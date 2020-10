Restaurant stopt hoteldeal om open te blijven • Besmettingen België stijgen door

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) roept kerkraden in een dringend advies op niet meer dan dertig bezoekers toe te laten tot de diensten. Dat is een van in totaal vijf adviezen die de kerk geeft aan de gemeenten.

Ook wordt gevraagd om niet te zingen tijdens diensten en mondkapjes te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk. Buiten de kerk wordt gevraagd om al het kring- en verenigingswerk stil te leggen en om de huisbezoeken op te schorten. Er geldt een uitzondering voor ouderen en zieken, wanneer de regels in acht worden gehouden.

Daarmee geeft HHK gehoor aan de oproep van minister Grapperhaus van Justitie zich te houden aan de landelijk geldende regels voor groepsgrootte in een ruimte. "Het zijn adviezen die wij met veel pijn in ons hart geven. De dienst van de Heere is ons lief en dan raakt elke vorm van afschalen ons diep", staat in de verklaring.

Afgelopen weken ontstond commotie toen verschillende kerken, waaronder de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst, veel meer dan dertig mensen toelieten bij een kerkdienst.