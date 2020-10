Japanse proef met meer stadionbezoekers • EU-leiders willen coronatests beter afstemmen

In Suriname zijn vier ministers van de regering-Santokhi positief getest op het coronavirus. Afgelopen weekend bleek minister Pokie van Grond- en Bosbeheer besmet te zijn. Gisteren zijn twee bewindslieden die bij haar in de buurt waren geweest positief getest. Later op de dag kreeg ook minister Amoksi van Justitie en Politie een positieve testuitslag.

Die laatste was dezelfde dag nog aanwezig bij een openbare vergadering in De Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement. Er ontstond consternatie toen parlementsleden te horen kregen dat Amoksi besmet was. NDP-fractieleider Parmessar zei dat de minister zich onverantwoord had gedragen, omdat hij niet had gewacht tot de uitslag van de test bekend was. Volgens Parmessar heeft de minister anderen in gevaar gebracht met zijn gedrag.

Volgens Surinaamse media bleef de fractieleider doorpraten over het voorval en luisterde hij niet toen de voorzitter van de Assemblee hem maande te stoppen. Uiteindelijk werd de politie erbij gehaald om Parmessar uit de zaal te zetten.