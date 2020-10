EU-leiders willen elkaars coronatests gebruiken • Remembrance Day zonder publiek

De Europese leiders hebben afgesproken om te kijken of het mogelijk is om elkaars coronatests te gebruiken. Volgens premier Rutte moet er meer coördinatie tussen de 27 EU-landen komen. "In Nederland hebben we hoogwaardige PCR-tests, maar die hebben nog lang niet alle landen." Deskundigen gaan de komende tijd bekijken op welke manier de tests beter afgestemd kunnen worden, zodat voortaan een test die in Praag is afgenomen ook in Nederland geldig is.

Rutte wil verder dat er afspraken komen over de quarantaine. "Nu moet je in het ene land veertien dagen in quarantaine, in het andere land tien dagen en elders maar zeven dagen. Daar moet ook meer eenheid in komen." Maar ook dat is volgens de premier geen politiek besluit. "Daar moeten de Van Dissels van de EU het over eens worden."