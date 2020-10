De Jonge: mondkapjesplicht kan half november • Aboutaleb heeft geen pijn meer

Het universiteitsziekenhuis in het Duitse Münster verwacht dit weekend de eerste IC-patiënten uit Nederland over te nemen. Dat schrijft het ziekenhuis in een bericht op zijn site. Inmiddels 85 ziekenhuizen hebben aangegeven bereid te zijn Nederlandse coronapatiënten te helpen.

Begin dit jaar, tijdens de eerste golf, schoot het buurland Nederland ook te hulp. Bijna zestig Nederlandse IC-patiënten werden toen in ziekenhuizen over de grens behandeld. Duitsland heeft 34 IC-bedden per 100.000 inwoners, in Nederland zijn dit er zeven.

Inmiddels is er een online systeem ontwikkeld waarbij te zien is hoeveel bedden er beschikbaar zijn voor buitenlandse patiënten. Op dit moment staat de teller op tachtig. "Maar veel ziekenhuizen hebben hun capaciteit nog niet gemeld, dus ik verwacht dat het er nog meer worden", zegt een woordvoerder.

In overleg met het Nederlandse Landelijk Netwerk Acute Zorg is afgesproken patiënten in een eerder stadium naar Duitsland over te brengen. Want hoe langer iemand op de intensive care heeft gelegen, des te gevaarlijker het vervoer is.