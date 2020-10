Durrant opvolger Van Gerwen als winnaar Premier League Darts

Van Gerwen was de laatste jaren oppermachtig in de jaarlijkse dartcompetitie van de PDC. De Nederlander pakte in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 de titel, maar haalde dit jaar de halve finales niet. Het was de eerste keer in acht jaar dat Van Gerwen niet bij de laatste vier van de Premier League zat.

Glen Durrant is de opvolger van Michael van Gerwen als winnaar van de Premier League Darts. De 49-jarige Engelsman was in de finale met 11-8 te sterk voor zijn landgenoot Nathan Aspinall.

De tiende editie van het evenement werd eerder dit jaar in Hamburg afgelast vanwege de coronacrisis. Organisator PDC heeft de World Cup of Darts, waaraan 32 landen deelnemen, verplaatst naar de Salzburgarena (6-8 november).

Durrant had zich voor de eindstrijd van de Premier League geplaatst door in de halve finale met 10-9 van tweevoudig winnaar Gary Anderson te winnen. Nathan Aspinall had een plek in de finale veroverd door Peter Wright met 10-7 te verslaan.

In de groepsfase van de Premier League was Aspinall beide keren te sterk voor de twintig jaar oudere Durrant. In februari, voor de coronapauze, won hij met 7-5 van zijn landgenoot. Na de hervatting van de Premier League, in september, versloeg Aspinall Durrant met 8-2.

Eerste Premier League-finale

Aspinall en Durrant stonden voor het eerst in hun carrière in de Premier League-finale en hielden elkaar daarin lang in evenwicht. In de twaalfde leg had Aspinall het even lastig, doordat hij begon met een terugkaatsende pijl in zijn eerste beurt. Toch won hij zijn eigen leg, door een score van 100 uit te gooien.

Twee legs later brak Durrant zijn landgenoot alsnog. Durrant kwam vervolgens niet meer in de problemen, maar had wel wat moeite om de matchdart te benutten. Pas bij de vijfde poging was het raak op dubbel-16.