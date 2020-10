Woede in Kamer over aanhoudende vertraging afhandeling toeslagenaffaire

In de Tweede Kamer is opnieuw met ontsteltenis gereageerd op de afhandeling van de toeslagenaffaire. Een beperkte groep tussen de 300 en 600 ouders krijgt dit jaar een financiële compensatie, terwijl in april beloofd was dat tenminste 5000 mensen geholpen zouden worden. Ook is 3,5 miljoen euro uitbetaald aan ingehuurde consultants.

In totaal komen zo'n 30.000 mensen in aanmerking voor compensatie. Ze zijn door de Belastingdienst ten onrechte van fraude met toeslagen voor kinderopvang beschuldigd en moesten zo veel geld terugbetalen dat ze in financiële problemen kwamen. Het kabinet erkent dat er fouten zijn gemaakt en staatssecretaris Van Huffelen beloofde de zaak zo snel en goed mogelijk op te lossen.

CDA-Kamerlid Omtzigt uitte vandaag in een nieuw debat over de affaire zijn frustratie. Omtzigt heeft met SP-Kamerlid Leijten veel werk gestoken in het boven water krijgen van het optreden van de Belastingdienst. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er maar zo weinig gedupeerden voor Kerst het beloofde geld hebben. "In dit tempo doen we er honderd jaar over. Wat is hier gebeurd?"

Boterham

SP-Kamerlid Leijten is "heel boos, gefrustreerd en cynisch" over de huidige aanpak. Ze vindt het bizar dat allerlei consultants "er een goede boterham aan hebben gehad." Voor de complete hersteloperatie is 500 miljoen euro beschikbaar. PVV-Kamerlid Mulder sprak over een "puinhoop" en vindt het alle schaamte voorbij dat er maar zo weinig mensen compensatie krijgen.

In juni maakte staatssecretaris Van Huffelen al bekend dat de uitvoering vertraging opliep, omdat de organisatie niet "robuust" genoeg was om alles goed te organiseren. Inmiddels zijn er 501 werknemers aangenomen en zijn er pas zeven zaken afgehandeld. De staatssecretaris zegt dat ze ook gehoopt had dat er meer ouders al geholpen zouden zijn. Ze denkt dat de afhandeling volgend jaar sneller gaat.