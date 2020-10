Arib: politici 'ontvluchten' Kamergebouw vanwege bedreigingen

Hoelang nog zijn we het land van fietsende premiers en Kamerleden op het Binnenhof die je in alle openheid kunt aanspreken? De eerste acht maanden van dit jaar zijn er 44 meldingen en 17 aangiftes gedaan door politici, zei Kamervoorzitter Khadija Arib in Nieuwsuur. Dat is exclusief de honderden bedreigingen aan het adres van PVV-leiders Wilders.

Arib maakt zich zorgen omdat de demonstranten die nu "dagelijks" voor de deur staan het niet houden bij vreedzaam demonstreren. "Ze belagen Kamerleden, raken ze aan en jouwen journalisten en politici uit", zegt ze.

Het leidt ertoe dat medewerkers en ook bezoekers het Kamergebouw het liefst vermijden. "Het is voorgekomen dat we aan het einde van de vergadering via een andere uitgang naar buiten gingen. Het is een heel grimmige sfeer."

Volgens Arib zitten er bij deze betogers verwarde mensen en is het nauwelijks mogelijk met hen in gesprek te gaan. "Politici hebben best wel een dikke huid en moeten luisteren naar het onbehagen dat er leeft, maar een gesprek voeren is bijna onmogelijk", zegt ze.

Gisteren uitte Arib al haar zorgen, omdat de bedreigingen grote impact hebben op medewerkers, journalisten en ambtenaren. In een brief die ze vorige week schreef aan de burgemeester van Den Haag vroeg Arib of de demonstraties verplaatst kunnen worden. "Hoe het georganiseerd wordt, dat is zijn verantwoordelijkheid, maar ik wil dat Kamerleden hun werk in vrijheid en veiligheid kunnen doen."

Het hele gesprek van Khadija Arib in Nieuwsuur kijk je hier terug: