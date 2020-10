Nederzettingen mogen van Israël verder blijven groeien

Toch groeide het aantal Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever de afgelopen tientallen jaren tot vele honderdduizenden. En deze week ging de Israëlische regering dus akkoord met de bouw van nog eens duizenden woningen in de nederzettingen. Twee weken geleden had premier Benjamin Netanyahu al opgeroepen tot de woningbouw.

De groei van de Israëlische dorpen en steden in het gebied is zeer omstreden. Volgens het internationaal recht zijn de Israëlische nederzettingen op de Westoever illegaal. Palestijnen zien het gebied als een essentieel onderdeel van een toekomstige onafhankelijke staat.

Israël heeft vandaag en gisteren de bouw van duizenden nieuwe woningen goedgekeurd in nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. In totaal kregen de bouwplannen van bijna 5000 nieuwe huizen en appartementen groen licht, volgens berekeningen van de Israëlische actiegroep Peace Now.

In steden als Tel Aviv, Haifa of Jeruzalem is nauwelijks plek meer. Hier kunnen jonge gezinnen nog terecht.

Met de nieuwe plannen komt het aantal goedgekeurde nieuwe woningen in het gebied dit jaar boven de 12.000 uit, volgens de anti-nederzettingsorganisatie Peace Now. Dat zou het hoogste aantal zijn in minstens acht jaar.

Israëlische kolonisten reageerden verheugd op de beslissing, waardoor tientallen nederzettingen verder kunnen uitbreiden. Het grootste goedgekeurde project is een nieuwe wijk in Har Gilo, een nederzetting ten zuiden van Jeruzalem. Er zijn plannen voor 560 nieuwe woningen, waarmee het dorp zo'n beetje twee keer zo groot wordt.

Bewoner Edna Almakis is er blij mee. Ze heeft de nederzetting in de veertig jaar dat ze er woont zien groeien van zestig tot bijna vijfhonderd gezinnen. En ook de nieuwe bewoners zijn wat haar betreft van harte welkom: "In steden als Tel Aviv, Haifa of Jeruzalem is nauwelijks plek meer. Hier kunnen jonge gezinnen nog terecht."

Edna vertelde NOS-correspondent Ties Brock over de uitbreidingen: