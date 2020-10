Illegale pokerruimte met gokkasten gevonden onder woonhuis in Rijen

In het Brabantse Rijen heeft de politie een illegale pokerruimte gevonden. De ruimte zat verstopt in de kelder van een woning.

Agenten hebben drie pokertafels en vier gokkasten in beslag genomen. Ook ontdekten ze dat er werd gesjoemeld met de stroomvoorziening.

De politie viel de woning rond 20.00 uur binnen, schrijft Omroep Brabant. De gokruimte was op dat moment niet in gebruik. De eigenaar van het pand is verhoord maar niet aangehouden. Er is wel een proces-verbaal opgemaakt.

De politie had meerdere klachten uit de buurt gekregen over de illegale ruimte.