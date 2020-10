Fred Teeven blokkeerde toetreding Astrid Holleeder tot advocatuur

In de hogerberoepszaak van Willem Holleeder tegen zijn veroordeling tot levenslang kwam vandaag een opvallende getuige aan het woord: oud-officier van justitie en oud-staatssecretaris Fred Teeven. Holleeder is veroordeeld voor het opdracht geven voor vijf liquidaties in het criminele milieu vanaf de jaren 90, maar zegt dat hij onschuldig is. In hoger beroep probeert hij met zijn advocaat Sander Janssen aan te tonen dat anderen achter die moordopdrachten hebben gezeten. Daartoe roepen zij 22 getuigen op.

Teeven was tussen 1993 en 2006 officier van justitie in Amsterdam en bij het Landelijk Parket. Hij gold als 'crimefighter', een magistraat die jacht maakte op zware criminelen. Na zijn loopbaan bij het Openbaar Ministerie was hij voor de VVD Kamerlid en staatssecretaris van Justitie.

Hij is betrokken geweest bij veel grote strafzaken, onder meer tegen Holleeder, en is dus goed ingevoerd in de vaak ingewikkelde geschiedenis van de Amsterdamse onderwereld. Maar de vragen die hij als getuige kreeg kon of wilde hij lang niet allemaal beantwoorden. Het ging over kwesties die vele jaren geleden speelden, dus veel dingen kon hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren. Verder is hij als oud-aanklager gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Klusjes opknappen

Wel kwam naar voren dat Teeven zich jarenlang met succes heeft verzet tegen de toetreding van Astrid Holleeder, de zus van Willem, tot de advocatuur. Hij zag haar als een "vooruitgeschoven post" van haar broer. Teeven en toenmalig hoofdofficier van justitie Vrakking vreesden dat verdachten die alleen met hun advocaat mochten spreken een "rechtstreekse lijn naar buiten zouden hebben" als ze door Astrid Holleeder zouden worden verdedigd.

Op basis van informatie van de criminele inlichtingendienst van de politie vermoedden Teeven en Vrakking dat Astrid voor haar broer de advocatuur in zou gaan en dan "klusjes voor hem zou opknappen", zoals Teeven in zijn getuigenverhoor zei. Het wantrouwen was wederzijds, want Astrid Holleeder heeft gezegd dat Teeven haar broer jarenlang "uit de wind heeft gehouden", wat Teeven uitdrukkelijk ontkende.

Astrid is overigens uiteindelijk wel advocaat geworden. Samen met haar zus Sonja is ze een van de belangrijkste getuigen tegen broer Willem. Haar verklaringen zijn deels gebaseerd op gesprekken met haar broer die ze in het geheim heeft opgenomen. Deze week meldde De Telegraaf dat beide zussen dit jaar zijn bedreigd. Het vermoeden is dat Willem daarachter zit, maar onderzoek heeft geen verdachten opgeleverd.