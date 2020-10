Roeier (63) overleden na aanvaring met vrachtschip

De 63-jarige roeier die dinsdagavond na een aanvaring tussen een roeisloep en een vrachtschip in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht, is overleden. Dat meldt de Katwijkse roeivereniging Ferox, waarvan de man lid was.

Bij de aanvaring in Valkenburg (Zuid-Holland) kwamen zeven mensen in het water terecht. Een van hen, de man van 63, werd door mensen langs de kant uit het water gehaald en gereanimeerd. Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De zes anderen wisten zelf uit het water te komen. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk

"Wie had kunnen bedenken dat een fijne dinsdagavondtraining in zo'n drama zou eindigen", schrijft de vereniging op Facebook. "Helaas heeft hij het vreselijke ongeluk niet overleefd. Het bestuur van Roeivereniging Ferox wenst de familie, zijn vrienden en zijn teamleden enorm veel sterkte toe. We gaan hem vreselijk missen."

Te vroeg ontnomen

De Katwijkse burgemeester Visser reageert aangedaan op het overlijden van de roeier, meldt Omroep West. "Het noodlottige ongeval op de Oude Rijn heeft ervoor gezorgd dat een betrokken lid van de roeivereniging, die vol en sportief in het leven stond, ons veel te vroeg is ontnomen", schrijft hij.

"Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden, de roeiers die zich ook in de sloep bevonden en de overige leden van Ferox. We wensen ze heel veel sterkte met dit grote en onverwachte verlies."