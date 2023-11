Schade door drugsafval in Brabant is 'kolossaal', opruimen duurt jaren

De sanering van een stuk natuur bij het Brabantse Halsteren waar drugsafval is gedumpt gaat nog zeker twee jaar duren. Het verontreinigde deel blijkt groter dan verwacht en het saneren van bijvoorbeeld het grondwater neemt veel tijd in beslag. Ook moet een groter stuk bos worden gekapt dan aanvankelijk gedacht. De grond rondom de put waarin het afval zat wordt tot acht meter diep afgegraven.

Boswachter Erik de Jonge noemt de schade aan de natuur bij het NPO Radio 1-programma Spraakmakers 'kolossaal'. "Ik heb nu al drie keer een telefoontje gekregen dat de vervuiling nog verder zit dan verwacht. Dan moeten er weer meer bomen worden gekapt, zodat de grond kan worden afgegraven".

Het stuk bos dat is gekapt heeft er volgens hem honderd jaar over gedaan om te groeien. "En het zal ook zeker honderd jaar duren voordat er weer een fatsoenlijk bos staat. Er is enorme natuurschade".

Jarenlange dumpingen

De put werd in maart 2021 ontdekt op landgoed Buitenlust in natuurgebied De Brabantse Wal, kort nadat de politie in de buurt een drugslab vond. In het afgedekte gat in de grond werd volgens de boswachter jarenlang drugsafval gedumpt. In en rond de put werden negen gevaarlijke stoffen gevonden, waaronder aceton, ethanol en benzeen.

"Je zag een soort grijze drab liggen met een witte schuimkraag erop. Ik herkende de lucht helaas meteen omdat ik al heel vaak drugsafval heb aangetroffen. Ik had meteen door dat de verontreiniging diep in de bodem zat", aldus De Jonge.

Over wie opdraait voor de kosten van de sanering werd lange tijd gesteggeld, waardoor de schoonmaakactie vertraging opliep. Uiteindelijk betaalt de provincie de kosten, meldt Omroep Brabant. De provincie wil dat de veroorzaker van de vervuiling uiteindelijk zelf aansprakelijk wordt gesteld voor het opruimen ervan. Een rechtszaak daarover loopt nog.