Man in VS vast op verdenking neerschieten drietal van Palestijnse afkomst

In de Amerikaanse staat Vermont is een man opgepakt die drie studenten van Palestijnse afkomst zou hebben neergeschoten. De schietpartij vond zaterdagavond (lokale tijd) plaats op een universiteitscampus in Burlington. Een van de drie gewonde mannen verkeert volgens de politie in kritieke toestand.

Het motief voor de daad is nog onduidelijk. De politie sluit niet uit dat er mogelijk sprake was van een racistische aanval "gezien de huidige spanningen". Twee slachtoffers droegen een zwart-witte sjaal, een keffiyeh, die symbool staat voor de Palestijnse zaak. Ook zouden ze Arabisch met elkaar hebben gesproken.

Huis doorzocht

De gearresteerde verdacht is Jason J. Eaton, zo melden de autoriteiten. Het huis van de 48-jarige man is doorzocht. In zijn woning is volgens de politie aanvullend bewijs gevonden voor de verdenking dat hij de schutter was. Details zijn niet bekendgemaakt.

Twee van de drie slachtoffers zijn Amerikaanse burgers. De derde had de benodigde documenten om in de VS te verblijven, meldt de politie. Het drietal liep over straat toen ze werden beschoten. Twee mannen werden in hun torso getroffen, de derde in zijn been.

'Man viel hen lastig'

Volgens actiegroep Arab American Anti-Discrimination Committee zijn er aanwijzingen dat de mannen zijn neergeschoten vanwege hun afkomst. "Een man schreeuwde naar de slachtoffers en viel ze lastig, daarna schoot hij ze neer", meldt de organisatie in een verklaring. Het is onduidelijk wat de schutter heeft geschreeuwd.

Het politieonderzoek moet duidelijkheid geven over wat er precies is gebeurd.