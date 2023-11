Bulgaarse bondsvoorzitter weg na protesten van supporters in Sofia

Borislav Mihailov is opgestapt als voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond. Zijn positie stond zwaar onder druk, zeker na de in rellen uitgemonde protesten tegen hem in Sofia van anderhalve week geleden.

Tijdens het thuisduel in de EK-kwalificatie met Hongarije gingen voetbalsupporters massaal de straat op in de Bulgaarse hoofdstad.

Ze eisten het vertrek van Mihailov, die als doelman van Bulgarije in 1994 de halve finales van het WK in de Verenigde Staten haalde. De protesten mondden uit in chaos en rellen.

Mihailov trad in 2019 ook al eens af als voorzitter, na een affaire rond racistische spreekkoren en gebaren van Bulgaarse fans naar zwarte spelers van het Engelse elftal. In 2021 keerde hij terug in zijn oude functie.

Verval

De laatste jaren is het Bulgaarse elftal in verval geraakt. De laatste keer dat een eindtoernooi werd bereikt was in 2004. De kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar verliep dramatisch: in een poule met Hongarije, Servië, Montenegro en Litouwen werd niet een keer gewonnen.

De Bulgaarse premier Nikolai Denkov stuurde eerder een brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino, waarin hij hem opriep in te grijpen bij de Bulgaarse voetbalbond. Denkov claimde daarbij dat ook Bulgaarse clubs ontevreden over Mihailov waren.

Dat ontkende Mihailov dan weer. Hij zei dat hij alleen opzij stapt omdat hij de rust terug wil brengen in het Bulgaarse voetbal. Volgend jaar wordt er een nieuwe voorzitter gekozen.