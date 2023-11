Gevechtspauze Gaza met twee dagen verlengd, bevestigt Witte Huis

De gevechtspauze in Gaza wordt met twee dagen verlengd. Dat heeft het Witte Huis bevestigd, nadat Hamas en bemiddelaar Qatar al eerder hadden gemeld dat er een akkoord was bereikt over de voorwaarden. Israël heeft er nog niks over gezegd.

"Er is een akkoord bereikt met de broeders in Qatar en Egypte om de tijdelijke humanitaire wapenstilstand met twee dagen te verlengen, onder dezelfde voorwaarden als de vorige wapenstilstand," zei een Hamas-functionaris in een telefoongesprek met persbureau Reuters.