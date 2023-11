Podcast De Dag: hoe denkt NSC over Wilders?

Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt komt met twintig zetels in de Kamer en speelt een sleutelrol in de vorming van een mogelijk nieuw kabinet. Het was reden voor feest bij de partij, maar al snel kwamen er ook zorgen. Want wil NSC wel samenwerken met die andere grote winnaar: de PVV? Een gevoelig, principieel en moreel vraagstuk waar niet alleen Pieter Omtzigt maar ook de rest van zijn fractie mee worstelt.

Er wordt verschillend over gedacht, zegt politiek verslaggever Nouschka van der Meijden in podcast De Dag. Zij volgt de partij van Omtzigt voor de NOS en vertelt wie de mensen zijn die nu met elkaar in gesprek gaan over wat ze met NSC willen.

Is er al zoiets als een NSC-partijcultuur en lukt het Pieter Omtzigt om verdeeldheid binnen zijn partij te voorkomen? "Iedereen focust nu op de inhoud, maar uiteindelijk gaat het ook om mensen die elkaar moeten aankijken en zullen bedenken: wil ik dit avontuur met jou aangaan?"

