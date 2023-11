Van Gerwen op WK tegen Barry of Rivera, voor het eerst sinds 2001 geen Van der Voort

Michael van Gerwen begint het WK darts met een wedstrijd tegen de Ier Keane Barry of de Filipijn Reynaldo Rivera. Dat blijkt uit de loting. De beste Nederlandse darter stroomt in de tweede ronde in, vanwege zijn hoge plek (tweede) op de wereldranglijst. Ook de Nederlanders Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld spelen hun in eerste wedstrijd pas in de tweede ronde. Kevin Doets, Niels Zonneveld, Christian Kist, Richard Veenstra, Berry van Peer, Wessel Nijman en Gian van Veen moeten wel al meteen aan de bak. Dat geldt ook voor Jermaine Wattimena. Hij neemt het op tegen Fallon Sherrock, een van de twee vrouwelijke deelneemsters. De ander is de Japanse Mikuru Suzuki.

Het WK darts wordt van 15 december tot en met 3 januari 2023 gehouden in Alexandra Palace (Ally Pally) in Londen. Er strijden dan in totaal 96 darters om de wereldtitel. De mondiale nummer 1 Michael Smith won de editie van vorig jaar. Hij versloeg Van Gerwen in de finale (7-4). Deze twee kunnen elkaar pas in de finale tegenkomen.

Geen WK voor Van der Voort Vincent van der Voort heeft zich niet weten te plaatsen voor het WK darts. De tot het kwalificatietoernooi in Barnsley veroordeelde Noord-Hollander miste zijn laatste strohalm door een nederlaag in de tweede ronde tegen landgenoot Jeffrey Sparidaans.

De 47-jarige Van der Voort moet daardoor voor het eerst sinds 2001 het titeltoernooi aan zich voorbij laten gaan. 'The Dutch Destroyer' maakte dat jaar zijn debuut op de BDO-versie van het WK. In 2007 stapte hij over naar de PDC, de concurrerende dartsbond die tot op de dag van vandaag toonaangevend is. Door gebrek aan goede prestaties was Van der Voort afgezakt naar de 42ste plaats van de wereldranglijst, terwijl slechts de mondiale top-32 en de beste 32 darters van vorig jaar rechtstreeks geplaatst zijn voor het toernooi in Alexandra Palace. Twee keer kwartfinalist 'Fast Vinnie', die zijn pijlen immer in hoog tempo op het bord afvuurt, haalde in zowel 2011 als 2015 de kwartfinales. Vorig jaar hield Luke Humphries hem van een plek bij de laatste zestien.

