Ongehoord Nederland mag voorlopig blijven uitzenden

Omroep Ongehoord Nederland (ON) mag voorlopig blijven uitzenden als publieke omroep. Demissionair staatssecretaris Uslu (Media) gaat de zendvergunning niet intrekken, laat ze weten. In april diende de NPO een verzoek in bij Uslu om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken, omdat de omroep niet voldoende bereid zou zijn om samen te werken met andere zendgemachtigden.

Daarom vindt Uslu wel dat ON "zichtbaar werk moet blijven maken van verbetering". De NPO en Ongehoord Nederland moeten wat haar betreft weer "constructief met elkaar in gesprek".

Het is nooit eerder voorgekomen dat een bewindspersoon zich moest buigen over een verzoek om de vergunning van een omroep in te trekken. In haar besluit gaat Uslu niet in op de kritiek die er is op de journalistieke kwaliteit van ON. Daar gaat het Commissariaat voor de Media als toezichthouder over, schrijft ze.

De NPO heeft twee weken de tijd om op dit voorlopige besluit te reageren. Daarna neemt de staatssecretaris een definitief besluit.