Geen onderzoek naar overname Delftse startup door Chinees-Nederlandse chipmaker

Er komt geen onderzoek naar de overname van de Delftse start-up Nowi door de Chinees-Nederlandse chipfabrikant Nexperia. Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken meldt aan de Tweede Kamer dat er "geen wettelijke bezwaren" zijn tegen de overname. Als reden geeft ze aan dat de technologie van Nowi niet aangemerkt kan worden als geschikt voor militair gebruik.

De overname was al in november vorig jaar. Sinds juni is er nieuwe regelgeving van kracht die het de minister van Economische Zaken mogelijk maakt om met een beroep op de nationale veiligheid overnames tegen te houden, aan te passen of terug te draaien. Het gaat om de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo).

Een aantal overnames, waaronder die van Nowi door Nexperia, werd met terugwerkende kracht bekeken. Het ging in eerste instantie dus puur om de vraag of een onderzoek nodig is.

Boutjes en moertjes

Nexperia maakt eenvoudige chips, zeg de boutjes en moertjes van de industrie, op enorme schaal. Het bedrijf is relatief onbekend, maar de chips zitten in tal van apparaten en machines.

Het komt voort uit het bekendere NXP, dat weer voorkomt uit Philips. In 2019 is het verkocht aan de Chinese elektronicagigant Wingtech. Nowi maakt chips die hun energie halen uit de omgeving, denk aan trillingen of licht.

De theorie was dat de chips van Nowi mogelijk interessant zijn voor militair gebruik, wat Nexperia altijd heeft tegengesproken. Adriaansens is het dus in feite met Nexperia eens. Dat het bedrijf in Chinese handen is, is een extra gevoeligheid.

De conclusies zijn voor Nexperia een meevaller. "We zijn tevreden dat er, na een lange periode van onzekerheid, nu eindelijk duidelijkheid is", reageert Charles Smit, directeur van Nexperia Nederland. "Hoewel we steeds hebben gesteld dat de technologie van Nowi en van Nexperia van onschuldige aard is, wordt dit met de aankondiging van vandaag ook bevestigd."

Onder een vergrootglas

Niet alleen in Nederland ligt het bedrijf onder een vergrootglas. Recent heeft het onder druk van de Britse regering een fabriek in Wales verkocht.

In Duitsland kreeg het als enige consortium geen geld vanuit een speciaal steunprogramma. In beide gevallen werd het feit dat Nexperia onderdeel is van een Chinees bedrijf als een te groot risico gezien.