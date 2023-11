Slot hoopt op 'magie van de Kuip' tegen Atlético: 'Mag geen seconde stil zijn'

Het is een van de klassiekers in de lijst van voetbalclichés: de term 'de week van de waarheid'. Deze week valt die term veel bij Feyenoord, dat de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid en de eredivisietopper tegen PSV gaat spelen. Coach Arne Slot vindt het niet meer dan een "repeterend verhaal". "Dat begint in augustus, dan gaat het naar september en naar oktober... De eerste wedstrijd tegen Celtic was cruciaal, zeiden mensen. Daarna was Lazio-thuis weer cruciaal. Als het om zes wedstrijden gaat, is elk duel belangrijk. Mijn mening: de eerstvolgende wedstrijd is de allerbelangrijkste van het seizoen." 'Zingen, fluiten of toejuichen, niks anders' Zelf liet Slot tijdens zijn persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Atlético meermaals het woord 'controle' vallen. "Het verschil met de uitwedstrijd is dat we daar vooral naar op zoek zullen gaan", zei Slot, die met Feyenoord begin oktober in Madrid nog een nipte nederlaag (3-2) leed. "Tussen uit- en thuiswedstrijden zit een groot verschil vanwege de emotie van de fans. Die emotie probeer je een beetje uit te schakelen door controle over de wedstrijd te hebben. Tegelijkertijd zijn we op zoek naar een ongelooflijke energieboost van ons als team. We zullen 95 minuten lang aan moeten staan." Met nog twee wedstrijden te gaan staat Feyenoord op de derde plaats in de groep, achter Atlético en Lazio. Met een overwinning op de koploper zouden de Rotterdammers dinsdagavond een grote stap zetten naar de knock-outfase.

Foto: 42a8dd96-124d-314a-b8a5-2705181a06ff - NOS

Daarbij hoort volgens Slot dinsdagavond ook extra inspanning van het Feyenoord-publiek. "Onze fans zullen ook 95 minuten aan moeten staan. Het is zingen, fluiten of toejuichen, maar niks anders. Het stadion mag niet één seconde stil zijn. Als dat gebeurt, dan vergroot dat onze kans op een overwinning." Slot: "De marges zijn klein, het ligt heel dicht bij elkaar op Europees niveau. Dan kan een fanatiek stadion je helpen en de tegenstander misschien wat zenuwachtig maken. Dat is een van de redenen waarom je in Europa thuis vaker resultaten haalt dan uit. Dus we hopen op de magie van de Kuip."

Slot: 'Kans is groot dat Reijnen komt als assistent' Slot bevestigde tijdens de persconferentie dat Etiënne Reijnen de beoogde nieuwe assistent-trainer is, na het vertrek van Marino Pusic naar Sjachtar Donetsk. De 36-jarige Reijnen, oud-ploeggenoot van Slot, is momenteel technisch directeur bij SC Cambuur. "Er moeten nog wat details overeengekomen worden, maar de kans is heel groot dat hij gaat komen", zei Slot. "Ik heb er goed over nagedacht. Met als belangrijkste criterium dat als je iemand midden in het seizoen aantrekt, dat je diegene al goed moet kennen." "Maar we kijken natuurlijk ook naar kwaliteit. Hij is een zeer talentvolle trainer. Dat zochten we ook, met de ervaring die we al in de staf hebben. Etiënne is daarbij ook nog jong, dus hij kan de aansluiting met de kleedkamer ook goed maken."

Waar Feyenoord tegen Atlético niet kan beschikken over de geblesseerde Alireza Jahanbakhsh en Bart Nieuwkoop, maakt bij de Spanjaarden Memphis Depay weer deel uit van de wedstrijdselectie. De Oranje-international maakte afgelopen weekend zijn rentree na bijna twee maanden afwezigheid. "Er zijn trainers die zeggen: ik vind het mooi als de tegenstander alle goede spelers heeft, want dan strijd je tegen de besten. Ik had het niet erg gevonden als Atlético morgen 25 spelers geblesseerd had, want ik wil vooral graag winnen", aldus Slot. "Maar dat is niet de realiteit. Dit is een club met zoveel goede spelers, onder wie Memphis. Daar heb je mee te dealen als je op Champions League-niveau door wil komen."