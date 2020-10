Voortvluchtige drugscrimineel Koos R. opgepakt in Spanje

In de Spaanse stad Málaga is gisteren de Nederlandse drugscrimineel Koos R. opgepakt bij een politiecontrole. Hij werd in juli 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot vier jaar cel wegens een dubbele poging tot doodslag, maar na zijn veroordeling was hij jarenlang voortvluchtig.

De 66-jarige R. was in het verleden de rechterhand van drugsbaron Johan V., bijgenaamd De Hakkelaar, en kreeg in de jaren 90 een jarenlange celstraf vanwege hasjhandel. Hij is de neef van de Brabantse crimineel Martien R., die ook wel 'de godfather van Oss' wordt genoemd.

Koos R. werd drie jaar geleden veroordeeld voor poging tot doodslag op twee agenten. Die achtervolgden hem in oktober 2014 in Lith, waarbij R. probeerde met hoge snelheid de politiewagen de berm in te drukken op een weg waarlangs bomen stonden. Beide auto's belandden uiteindelijk in een sloot, waarna R. een van de agenten pepperspray in het gezicht spoot.

Zijn broer Martin (61) zit ook vast om deze zaak; hij is eveneens veroordeeld tot vier jaar. Bij de achtervolging probeerde hij met zijn eigen auto de politie tegen te houden en nam daarbij bewust het risico dat de agenten op een boom klapten, vond het hof.

Internationaal gesignaleerd

Justitie hield er al rekening mee dat Koos R. in het buitenland zat. Hij stond internationaal gesignaleerd en moet nu worden overgeleverd, zoals uitleveren tussen twee landen van de Europese Unie heet. Als dat is gebeurd, moet hij hier de gevangenis in.