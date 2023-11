Wilders wil Ronald Plasterk voordragen als nieuwe verkenner

Plasterk was van 2007 tot 2010 minister van Onderwijs en van 2012 tot 2017 van Binnenlandse Zaken. Voor zijn ministerschappen was hij hoogleraar, na zijn vertrek uit Den Haag werd hij bijzonder hoogleraar in Amsterdam. Ook richtte hij een bedrijf op dat immuuntherapieën tegen kanker ontwikkelt. Hij is moleculair bioloog en schrijft een column in De Telegraaf waarin hij regelmatig afstand neemt van de standpunten van de PvdA.

'Formatie hoeft niet lang te duren'

In zijn laatste column, een dag na de verkiezingen, schreef Plasterk dat hij het "heel gezond" vindt dat er "zo af en toe een politieke wisseling van de wacht plaatsvindt". Hij vindt dat nu "recht moet worden gedaan aan de politieke uitslag" en benadrukt dat PVV, NSC, BBB en VVD samen een ruime meerderheid van 88 zetels hebben. "De formatie is niet enorm ingewikkeld en hoeft niet lang te duren" schrijft Plasterk in zijn rol als columnist.

Van Strien vertrok na ophef over berichten over fraudebeschuldigingen aan zijn adres. Wilders zei daarover dat dit "niet mijn droomstart" is van de verkenning. Hij zegt dat hij van tevoren niets wist van de fraudebeschuldiging van zijn partijgenoot. "Ik vind het niet prettig dat ik niet was geïnformeerd."

Ontkennen of ontkrachten

Het vertrek was uiteindelijk onvermijdelijk, stelt de PVV-voorman. "Je weet dat het anders doorgaat en dan ben je de hele week bezig met ontkennen of ontkrachten."

Desgevraagd zegt Wilders nog steeds premier te willen worden. De PVV-voorman baalt verder ook nog steeds van de opstelling van de VVD, die heeft gezegd niet in een kabinet te stappen.

"Als wij met een paar partijen aan tafel gaan zitten, hebben we binnen een paar weken een regeerakkoord", aldus de PVV-leider. "We moeten voor Nederland problemen oplossen. Mijn oproep is: kom aan tafel zitten."

Het was niet mijn droomstart, zei Wilders: