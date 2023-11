Grotere verkeersdrukte verwacht door regen en eerste winterweer

Vlak na de eerste nachtvorst dit jaar is een aantal winterse buien op komst. Dat leidde vanmorgen al tot een extra drukke spits, en het weer zal naar verwachting vanavond en de komende dagen voor meer drukte op de wegen zorgen.

"Het verkeer had er vanmorgen al last van en die mensen moeten straks ook weer naar huis. Met name door de regen hebben mensen meer ruimte nodig op de weg en dat levert extra drukte en files op. Maar hoeveel valt niet te te zeggen. Dat is koffiedik kijken. Dat er extra drukte op de weg wordt verwacht is logisch", zegt Erwin de Hart van de ANWB tegen de NOS.

Het weer is niet uitzonderlijk. De eerste vorst dit jaar kwam wel drie weken later dan gemiddeld, maar de temperatuur overdag ligt nu iets onder het gemiddelde (5 graden, in plaats van 6 tot 8 graden).

Het KNMI waarschuwt daarom voor gladheid. Weggebruikers wordt geadviseerd voorzichtiger te rijden.