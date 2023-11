Extra verkeersdrukte door winterweer blijft uit

De gladheid waarvoor wordt gewaarschuwd is met name in het zuiden en zuidoosten. "Juist op de plekken waar het deze tijd van het jaar in de spits het drukst is, namelijk het westen en Noord-Brabant, wordt geen sneeuw verwacht."

Morgen is het volgens Erwin de Hart van de ANWB sowieso drukker op de weg "omdat dinsdag de drukste dag is en november de drukste maand". Maar het weer zal daar volgens hem minder invloed op hebben.

Weervrouw Roosmarijn Knol:

"Vanavond trekt er een gebied met sneeuw over West- en Midden-Europa, flarden daarvan raken de zuid- en oostgrens. In de buurt van Nijmegen kan natte sneeuw vallen en in het zuiden van Limburg valt waarschijnlijk nog 2 tot 4 centimeter sneeuw.

Het is eigenlijk de inleiding van het winterse weer voor de komende tijd. Je ziet tussen dag en nacht temperatuurschommelingen net onder of boven het vriespunt.

Vanaf morgen is het anders, dan komt er een nieuw front vanuit het noordwesten. Een hele verzameling aan buien komt dan vanaf de Noordzee het land in. Dat zijn allerlei kleine felle regen- of sneeuwbuien of natte sneeuw. Het weerbeeld kan daardoor lokaal sterk verschillen."