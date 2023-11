Volendam stuurt voorzitter Jan Smit weg: 'Wachten op ontslag Jonk'

De raad van commissarissen van FC Volendam is voornemens het gehele bestuur van de voetbalclub weg te sturen. Dat maakt voorzitter Jan Smit via Instagram bekend.

Smit, in 2013 begonnen als bestuurder en vanaf 2022 voorzitter, schrijft de tien jaar bij Volendam net niet te gaan halen. Hij meldt verder te verwachten dat er meer ontslagen zullen volgen.

"Het wachten is straks alleen nog op het ontslag van de mannen die onze dromen hebben verwezenlijkt in woord en daad: Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur hoofd opleidingen Ruben Jongkind."

FC Volendam laat weten dat het bericht van Jan Smit op eigen titel was en dat er donderdag meer duidelijk wordt.

Spanningen

Vorig seizoen waren er al spanningen tussen de rvc en de bestuurders van de club. Jonk kende een succesvol seizoen als trainer, maar werd deze zomer technisch manager. Onder de nieuwe trainer Matthias Kohler verkeert Volendam momenteel sportief gezien in zwaar weer.

Smit wijst op Instagram op de opmars die de laatste jaren onder zijn voorzitterschap was ingezet. "Helaas zijn er zes mensen in de bovenste laag van onze voetbalorganisatie die er (nog steeds) fundamenteel anders over denken dan wij. Dat geeft voor de rest niet, maar het betekent wel dat ik voor het eerst in mijn leven word afgezet vanwege mijn idealen voor FC Volendam."