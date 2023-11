500 extra nummers bij Top 2000 als 'cadeau aan de luisteraars'

De Top 2000 van NPO Radio 2 viert dit jaar haar 25e editie met een "cadeau aan de luisteraars". Vanwege het jubileum wordt 'de lijst der lijsten' dit jaar uitgebreid met 500 extra liedjes, onder de naam De Extra 500.

De nummers 2500 tot en met 2001 in de lijst zullen overdag worden gedraaid van maandag 11 tot en met vrijdag 15 december, zo heeft dj Bart Arens bekendgemaakt in zijn show op NPO Radio 2.

"We geven de eindejaarsfeer in december nog meer kleur met deze extra uitzendweek", meldt zendermanager Peter de Vries van NPO Radio 2 in een verklaring. "De Top 2000 moet natuurlijk wel de Top 2000 blijven: de lijst der lijsten is ook dit jaar gewoon van kerst tot en met oudejaarsavond te horen", aldus de Vries.

De Extra 500 wordt op dezelfde stemming gebaseerd als de Top 2000, waardoor er dus niet extra gestemd hoeft te worden. Van 1 tot en met 8 december kunnen luisteraars hun favoriete nummers weer aandragen. Kort daarna wordt de lijst van dit jaar bekendgemaakt.

Enorm succes

Sinds 1999 wordt het nog altijd populaire programma aan het einde van het jaar uitgezonden. De eerste editie was bedoeld om het jaar 2000 in te luiden met een eenmalige muzikale actie, waarbij luisteraars één lied konden aandragen met daarbij een persoonlijk verhaal of herinnering.

Maar de Top 2000 werd een enorm succes, waarop NPO Radio 2 besloot het concept elk jaar uit te zenden. In 2007 won de show het Gouden Radio-Oortje, een publieksprijs voor het beste radio-evenement. In 2013 trok het programma 10,8 miljoen luisteraars.

Elk jaar is kort voor de jaarwisseling het laatste nummer - de eerste plaats - van de Top 2000 te horen. In 2022 was dat voor de 19e keer Bohemian Rhapsody van Queen. De hit van de Engelse band is in de afgelopen 24 edities maar vijf keer niet op nummer 1 geëindigd. De laatste keer dat dat gebeurde, in 2020, pakte Danny Vera met Rollercoaster de eerste plaats.