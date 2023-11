Rode Kruis: recordaantal rampen in 2023, 110 miljoen nieuwe ontheemden

Het Rode Kruis spreekt van een recordaantal rampen in 2023. Ruim een maand voor het einde van het jaar telt de organisatie zeven grote rampen, waarbij minstens 15 miljoen euro nodig is voor de slachtoffers. In voorgaande jaren waren dat meestal drie, vier of maximaal vijf rampen.

Het Rode Kruis licht bovendien een aantal recente, uitzonderlijke rampen en conflicten in en rondom Europa uit: de aardbeving in Turkije en Syrië, de bosbranden in Griekenland, de overstromingen in Slovenië, de aardbeving in Marokko en het conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. "Zo'n hoog aantal op deze schaal zagen we de afgelopen jaren niet eerder. Het Rode Kruis heeft in deze regio's veel meer moeten helpen dan normaal."

De hulporganisatie zegt in totaal bij 138 rampen hulp te hebben verleend in 2023. "Dat is ongeveer elke 2,5 dag een ramp", zegt hoofd Internationale Hulp bij het Rode Kruis Derk Segaar in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Segaar is 96 procent van de rampen gerelateerd aan het weer of klimaat. Daarnaast waren er bovengemiddeld veel aardbevingen: naast de bevingen in Turkije, Syrië en Marokko werden ook Nepal en Afghanistan hard getroffen.

Recordaantal ontheemden

Bovendien waren er sinds de Tweede Wereldoorlog niet zoveel mensen ontheemd, zegt Segaar. "110 miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht. Dat zijn aantallen die we echt al heel, heel lang niet hebben gezien. Zelfs voor een organisatie die gewend is om miljoenen mensen tegelijkertijd noodhulp te bieden, was dit jaar heel erg veel."

De hulporganisatie heeft giro 881 geopend om geld in te zamelen voor slachtoffers van de rampen van het afgelopen jaar en voor mensen die komend jaar nog hulp nodig hebben.

Veel rampen tegelijk

Die hulp gaat ook naar slachtoffers van grote rampen waar minder aandacht voor is, zoals het conflict in Sudan, "waar tot nu toe al bijna zes miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen", aldus Segaar.

"Waar ik me heel veel over zorgen maak is dat er veel rampen zijn die niet veel aandacht hebben gekregen, omdat er zoveel rampen tegelijk spelen. Je merkt dan niet alleen dat het geld opraakt, maar ook dat medewerkers onder stress komen te staan."

Het Rode Kruis verwacht dat er, met name vanwege klimaatverandering, komend jaar nog meer rampen bij zullen komen. "Door de combinatie van El Niño en de opwarming van de aarde is de verwachting dat 2024 nóg warmer wordt. Nu al zijn er flinke overstromingen in Kenia en Somalië en is het juist heel droog in zuidelijk Afrika."