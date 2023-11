Bewoner vrijgesproken van brandstichting containerwoningen Amsterdam

Een 28-jarige man die verdacht werd van brandstichting in wooncomplex Riekerhaven in Amsterdam vorig jaar is vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan niet voldoende worden vastgesteld wat er zich in de minuten voor de brand heeft afgespeeld.

Bij de brand in Amsterdam Nieuw-West werd een volledig woonblok van 75 containerwoningen in de as gelegd. Een ander woonblok van 60 woningen werd onbewoonbaar. Er woonden, studenten, werkende jongeren en statushouders. Een van de bewoners werd diezelfde dag nog aangehouden op verdenking van brandstichting.

Brand begon in zijn kamer

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste zes jaar celstraf tegen de man, schrijft AT5. Het OM baseerde zich op getuigenverklaringen en het feit dat de man 112 niet had gebeld, terwijl er brand was in zijn eigen kamer. Zelf heeft hij altijd enige betrokkenheid ontkend, schrijft NH Nieuws.

Voor de rechtbank staat vast dat de brand inderdaad begon in de woning van de 28-jarige man. De precieze oorzaak van de brand ia alleen niet te achterhalen en daarom kan brandstichting dus niet worden bewezen.