Oekraïne heeft na ruim negen jaar Krimschatten weer terug

Na ruim negen jaar opslag in een Amsterdams museum zijn alle zogenoemde Krimschatten weer terug in Oekraïne. Het Allard Pierson Museum meldt dat de museumstukken gisteren in de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn aangekomen.

Het archeologiemuseum kreeg de stukken van vier Krimmusea in bruikleen voor een tentoonstelling van februari tot en met augustus 2014. In maart 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland na een inval. De Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland hebben deze afscheiding en aansluiting bij Rusland niet erkend.

Direct na de annexatie zeiden de Krimmusea dat zij recht hadden op de stukken. Oekraïne claimde de objecten in mei 2014. Het Allard Pierson Museum wist niet aan wie het de objecten moest teruggeven. Daarom besloot het museum om de stukken te houden tot de rechter uitspraak had gedaan.

Jarenlange rechtszaak

Er volgde een rechtszaak die jaren zou duren. De Krimmusea eisten dat de relikwieën teruggingen naar de plek waar ze vandaan kwamen, dus naar de door Rusland bezette Krim.

De rechtbank besliste al in december 2016 dat Oekraïne de Krimschatten moest krijgen en vijf jaar later kwam het gerechtshof tot hetzelfde oordeel. De Hoge Raad bevestigde eerder dit jaar die uitspraak. De zaak leidde tot een hoogoplopend diplomatiek conflict tussen Nederland en Rusland.

Els van der Plas, directeur van het Allard Pierson, zegt blij te zijn dat de stukken nu terug zijn in Oekraïne. "Dit is een bijzondere zaak geweest, waarbij cultureel erfgoed slachtoffer werd van geopolitieke ontwikkelingen", zegt ze. "We zijn blij dat er duidelijkheid is gekomen en de stukken nu geretourneerd zijn."

Het museum besloot de collectie op te slaan in afwachting van de uitspraak. De afgelopen maand zijn de objecten door een onafhankelijke partij gecontroleerd en ingepakt.