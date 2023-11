In Oss en het nabijgelegen Heesch zijn aan het einde van de ochtend alle middelbare scholen van Het Hooghuis ontruimd. Uiteindelijk bleek het om een valse melding te gaan, zegt de politie op X. "We hebben gesproken met degene die de melding heeft gedaan", schrijft de politie.

Op twee locaties van het Hooghuis Lyceum in Oss is er door de politie onderzoek gedaan. De leerlingen van de scholen zijn naar huis gestuurd. Het gaat in totaal om zes scholen van Het Hooghuis die zijn ontruimd.