Oranje verzamelt met fitte ploeg voor laatste groepsduels in Nations League

Het Nederlands elftal verzamelt vandaag om 14.00 uur met louter fitte speelsters in Zeist voor het laatste tweeluik in de groepsfase van de Nations League, waarin voor de voetbalsters een olympisch ticket op het spel staat. Oranje, dat eerste staat in groep 1 van de Divisie A met 9 punten uit 4 duels, speelt vrijdag op Wembley tegen Engeland en vier dagen later op pakjesavond thuis in het stadion van Willem II tegen België. Mocht Nederland eerste worden in de groep, dan wacht daarna een halve finale tegen een van de andere drie groepswinnaars. Pas als Oranje in de eindstrijd van de Nations League staat, is het zeker van een ticket voor het olympische voetbaltoernooi in Parijs volgend jaar.

Nations League bij de NOS Het Nederlands elftal speelt vrijdag de uitwedstrijd tegen Engeland op Wembley en op 5 december thuis tegen België. De wedstrijden beginnen om 20.45 uur Nederlandse tijd. Vanaf 20.20 uur is er op NPO 3 een voorbeschouwing. Beide duels zijn ook live te zien in de NOS-app en op NOS.nl.

Andries Jonker wil daar nog helemaal niet aan denken. "In onze groep wordt het Engeland of wij, waarbij België ook nog niet is uitgeschakeld." België, dat eerder met 2-1 van Nederland won, is een lastige, taaie opponent volgens de bondscoach. Miedema meldt zich ook De van een ernstige knieblessure herstelde topschutter Vivianne Miedema meldt zich ook in Zeist. Zij kwam afgelopen donderdag voor haar club Arsenal in de 63ste minuut binnen de lijnen als invaller in de met 2-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen Southampton. Gisteren deed de aanvalster tien minuten mee tegen West Ham United, een duel dat Arsenal thuis met 3-0 won. "We hadden gehoopt op wat langer", zei Jonker zondag in NOS Langs de Lijn. "Maar de afspraak is - net als de vorige keer - dat als de wedstrijd zich daar voor leent, Vivianne minuten zal maken. En ze moet zich natuurlijk goed voelen. We zullen op de training kijken hoe het gaat." Ook al zou een gelijkspel of een kleine nederlaag de Nederlandse vrouwen ook nog aan de groepswinst kunnen helpen, Jonker is niet van plan daar op te gaan spelen tegen de verliezend WK-finalist Engeland, waar Oranje eind september thuis met 2-1 van won.

Foto: e0955397-dfb1-3263-a260-c5d55492f79a - NOS