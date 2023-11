Anti-rookbeleid Nieuw-Zeeland op losse schroeven

Als het aan de nieuwe regering van Nieuw-Zeeland ligt, komt er geen rookverbod voor toekomstige generaties. Nieuw-Zeeland was hard op weg om als eerste land ter wereld een levenslang verbod op sigaretten in te stellen. Maar de nieuwe leider van het land, Christopher Luxon, ziet het plan niet zitten, meldt de BBC.

De wetgeving werd geïntroduceerd onder leiding van de progressieve oud-premier Jacinda Ardern. Zij trad begin dit jaar af, nog voor het vervullen van haar termijn.

Het verbod op de verkoop van sigaretten zou vanaf volgend jaar voor iedereen gaan gelden die na 2008 was geboren. De leeftijdsgrens voor het kopen van tabak ging dan ieder jaar omhoog met een jaar, zodat die generatie nooit meer sigaretten kon kopen.

Wereldwijd werd de aanpak geprezen en ook in Nederland werd er gesproken van "een mijlpaal".

Zwarte markt

Het voornemen van de conservatievere premier Luxon om een streep te zetten door het levenslange rookverbod leidt tot ophef in het land. Critici spreken van een grote overwinning voor de tabaksindustrie.

Luxon zelf geeft als reden aan dat hij bang is voor de opkomst van sigaretten op de zwarte markt en het belastinggeld dat daarmee wordt misgelopen.

Gezondheidsdeskundigen zijn kritisch op het besluit. "We zijn geschokt en walgen. Dit is een ongelofelijke stap achteruit op het gebied van toonaangevende gezondheidsmaatregelen", zegt een onderzoeker van de Universiteit in Otago tegen de BBC.

Onderzoek toont aan dat de wet jaarlijks 5000 levens zou kunnen redden. Ruim 80.000 volwassenen in het land zijn vorig jaar gestopt met roken. Ruim 8 procent van de volwassen bevolking in Nieuw-Zeeland rookt nog wel.