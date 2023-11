Onrust Nicaragua na Miss Universe-verkiezing: winnares nam deel aan protesten

Wat een pr-overwinning had moeten zijn voor de Nicaraguaanse regering heeft zich ontwikkeld tot een pijnlijke strijd met de oppositie in het land. De verkiezing tot Miss Universe van de Nicaraguaanse Sheynnis Palacios leidt tot spanningen in het land, omdat zij zou hebben deelgenomen aan anti-regeringsprotesten in 2018.

Kort na de Miss Universe-verkiezingswinst van Palacios op 18 november in El Salvador sprak de Nicaraguaanse president Daniel Ortega nog van "grote vreugde en trots". Dit veranderde toen bekend werd dat de 23-jarige Palacios is afgestudeerd aan een universiteit die centraal stond tijdens de anti-regeringsprotesten in 2018 in Nicaragua. Er doken ook foto's op van haar deelname aan de protesten.

De spanningen liepen zo hoog op dat Karen Celebertti, het hoofd van de nationale Missverkiezing van Nicaragua, afgelopen weekend de toegang tot het land is ontzegd. Nadat zij en haar dochter waren geland op het vliegveld van Managua, de hoofdstad van Nicaragua, werden ze aangehouden en op het vliegtuig naar Mexico gezet. Ook zou haar woning zijn doorzocht. Het is niet duidelijk waar Celebertti van wordt beschuldigd.

Demonstraties

In het voorjaar van 2018 braken er grootschalige protesten uit in Nicaragua als reactie op een overheidsmaatregel waardoor er gekort zou worden op sociale voorzieningen. Vooral studenten gingen de straat op en eisten het aftreden van Ortega. De demonstraties werden hardhandig neergeslagen. De universiteit waar Palacios aan studeerde, werd na de protesten gesloten.

Nadat Palacios was gekroond tot Miss Universe gingen aanhangers van de Nicaraguaanse oppositie de straat op om haar overwinning te vieren. Sommigen van hen hadden een blauw-witte vlag bij zich, de kleuren van de oppositie.

De Nicaraguaanse priester Silvio Báez, die in de VS in ballingschap leeft vanwege kritiek op de regering van Ortega, schreef na Palacios' overwinning op X: "Dankjewel dat je vreugde brengt aan ons lijdende land en ons hoop geeft op een betere toekomst".

'Destructieve staatsgreep'

Vicepresident en first lady Rosario Murillo haalde woensdag uit naar berichten op sociale media van oppositieleden: "In deze dagen van overwinning zien we dat kwaadaardige, terroristische commentatoren een beledigende poging doen om een mooi moment van trots om te zetten in een destructieve staatsgreep."

Winnares Palacios heeft nog niet gereageerd op de situatie. Het is onduidelijk of zij wel ongehinderd naar Nicaragua kan terugkeren.