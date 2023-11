Einde van Afrika Museum: 'Dit is voor mij jeugdsentiment'

Het Wereldmuseum Berg en Dal (tot voor kort Afrika Museum) heeft na 65 jaar de deuren gesloten. Een conflict tussen de eigenaren en de beheerders ligt daaraan ten grondslag, schrijft Omroep Gelderland.

Het museum trok gisteren op de laatste dag veel bezoekers. Fatiy Samba heeft Afrikaanse roots, maar woont al lang in Nijmegen: "Ik ben geboren in zo'n zelfde hutje als die hier buiten staan. Die hutjes ga ik het meest missen. Die vind ik het allermooiste", zegt ze.

"In 2001 zag ik ze voor het eerst. Dat vond ik zó mooi dat ik de binnenkant van het museum niet eens heb gezien. Nu kom ik voor een laatste keer afscheid nemen."

Ook bezoeker Iris Hopman vindt het jammer dat het museum verdwijnt. "Dit is voor mij jeugdsentiment. Ik kom hier al van jongs af aan. Vandaag kom ik echt afscheid nemen. Ik vond het altijd leuk om hier te komen."

"Het is toch een soort sentimentele reis. We kwamen hier vroeger altijd met de kinderen", zegt Gabriëlle Berning. "We doen buiten nog een laatste rondje. Echt jammer dat het hier ophoudt."

Onenigheid

Het museum ontstond in de jaren 50 uit de verzamelingen van de paters en broeders van de Congregatie van de Heilige Geest. Zij verzamelden voorwerpen tijdens missiewerk in Tanzania.

In 2014 ging het museum op in het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Daaronder vallen ook het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en het Tropenmuseum in Amsterdam. Het NMVW is sindsdien de huurder en heeft de collectie van zo'n 10.000 stukken in bruikleen. Sindsdien is er onenigheid tussen de paters en de beheerders.

Beide partijen willen een nieuw museum openen en voeren een strijd over onderhoud, de collectie en over geld. De paters vinden onder meer dat het openluchtgedeelte door de huurders is verwaarloosd. Omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat de collectie bij hen in goede handen is, zegden zij de huur eenzijdig op.

Rechtszaak

Wat er met de collectie gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De rechtbank gaat zich volgend jaar buigen over de vraag wie welk deel van de collectie krijgt en hoeveel geld er over en weer betaald moet worden.