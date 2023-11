Wegracer Veijer denkt na sterk debuutseizoen al aan titel in Moto3

Toch kan Veijer terugkijken op een geslaagd debuutjaar in de Moto3, de lichtste klasse in het wegracen. Na een moeizaam begin reeg hij vanaf de TT van Assen de toptienklasseringen aaneen. Hij startte tweemaal van poleposition, stond met de derde plek in Thailand voor het eerst op het podium en zette met zijn zege in Maleisië de kroon op een sterk seizoen.

"Ik baal nog steeds", blikte Veijer zondagavond in NOS Lang de Lijn zelfkritisch terug op de laatste race van het seizoen, waarin hij als vierde eindigde. "In de sighting lap (opwarmronde, red.) vloog ik er al af. Gelukkig kon ik wel starten, maar wel met pijn aan de rug. Dan lig je daarna de hele race aan kop en maak je toch één klein foutje. Daarna kon ik niet meer fatsoenlijk terugkomen. Maar goed, die val was mijn eigen fout en dan moet je er ook maar voor boeten."

Saai is het zelden met de jongeling, die twee weken geleden in Maleisië de eerste Nederlandse grand-prixwinnaar werd sinds Hans Spaan in 1990.

Wegracer Collin Veijer sloot zondag in Valencia het seizoen in de Moto3 waarin hij zijn doorbraak beleefde, in stijl af. Het 18-jarige talent uit Staphorst tuimelde al in de opwarmronde hard van de motor af, reed niettemin driekwart van de race aan de leiding, om vervolgens na een schakelfout net naast het podium te eindigen.

"Ik had wel verwacht dat we dit seizoen goede resultaten konden neerzetten", zegt Veijer. "Maar dat er ook al een grand-prixzege bij zou zitten, dat had ik dan weer niet verwacht. We hebben er met het team hard voor gewerkt en lieten elke keer weer progressie zien. In dat opzicht zat die overwinning er ook wel een keer aan te komen. Elke race ging het beter."

Op de vraag wat de belangrijkste lessen zijn die Veijer heeft geleerd, antwoordt de coureur gevat: "Dat ik het op weg naar de startopstelling wat rustiger aan moet doen. Verder zijn het vooral de details die je in het raceweekeinde verbetert en meeneemt naar de volgende race."

MotoGP uiteindelijke doel

Veijer eindigde als zevende in de eindstand. Een aantal coureurs voor hem maakt de overstap naar de Moto2. Veijer denkt dan ook al stiekem aan de titel in 2024. "We gaan kijken wat we kunnen doen, maar de wereldtitel is wel het doel, denk ik. Toch blijven er genoeg snelle rijders over in de Moto3. Het gaat dus zeker niet makkelijk worden."

De coureur van het Liqui Moly Husqvarana Intact Team heeft voor de lange termijn zijn vizier gericht op de MotoGP, de koningsklasse in het racen op twee wielen op het asfalt. "Stel dat je volgend seizoen een goed jaar draait, dan kunnen we kijken of we de stap naar de Moto2 kunnen maken. De MotoGP is het uiteindelijke doel waar je voor bezig bent. Dat is mijn droom. Hopelijk kunnen we daar binnen vijf jaar staan."