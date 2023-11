De cijfers van 2023: geen F1-coureur was ooit zo dominant als Verstappen

Hij zat zingend achter het stuur en herkende de ringtone van Helmut Marko over de boordradio. Zijn auto voelde als een raket. Max Verstappen heeft Formule 1-seizoen 2023 gedomineerd van Bahrein tot Abu Dhabi.

Van zijn plek in de geschiedenisboeken wordt hij zelf niet warm of koud, toch stuift Verstappen door de ranglijsten en tabellen.

Met een coureur en auto van wereldklasse bleef er voor de concurrentie maar weinig over dit jaar. Maar hoeveel eigenlijk? Een seizoensoverzicht in indrukwekkende cijfers. Zoals teambaas Christian Horner stelt: "De statistieken zeggen alles."

92% van alle punten

Stel, je wint alle grand prixs (22 stuks) met de snelste raceronde en ook de zes sprintraces. Onwaarschijnlijk, zelfs Verstappen is het niet gelukt. Het zou 620 punten hebben opgeleverd. Verstappen is daar met 575 punten heel dicht bij in de buurt gekomen.

92,7 procent van het aantal punten dat de coureurs konden verdienen, is dit jaar naar Verstappen gegaan. Geen rijder in de F1-geschiedenis, sinds 1950, was zo dominant. Michael Schumacher kwam er in 2002 met 84,7 procent nog het dichtstbij.