Verkenner Van Strien (PVV) stopt ermee na berichtgeving over fraude-aangifte

Verkenner Gom van Strien legt zijn taken neer. Dat laat hij weten in een korte verklaring. Aanleiding is een artikel van NRC van dit weekend waarin Van Strien in verband werd gebracht met fraude bij zijn voormalig werkgever.

"Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken", schrijft Van Strien. "Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner."

Van Strien heeft aan PVV-leider Wilders en aan Kamervoorzitter Bergkamp laten weten "per direct" te stoppen als verkenner. De PVV-senator zou vandaag zijn eerste gesprekken voeren.

Bergkamp laat in een verklaring weten dat het nu zaak is "dat er snel een nieuwe verkenner wordt aangewezen die onmiddellijk aan de slag kan gaan". Ze gaat daarover in gesprek met de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer zodra Wilders een nieuwe kandidaat-verkenner heeft aangedragen. Wilders heeft nog niet gereageerd op het opstappen van Van Strien.

Ongegrond

Gisteren zei Van Strien aanvankelijk gewoon aan de slag te gaan als verkenner. Hij zei dat de beschuldigingen aan zijn adres ongegrond zijn en dat hij "er met kracht afstand" van neemt.

Een aantal politieke partijen liet gisteren desgevraagd aan de NOS weten geen bezwaar te hebben tegen Van Strien als verkenner.

Onregelmatigheden

De fraudezaak waar het om gaat, speelt bij een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC Utrecht, Utrecht Holdings. Dat bedrijf deed in maart aangifte van "onregelmatigheden waarbij drie (oud-)medewerkers betrokken zijn".

Volgens NRC, dat documenten in handen heeft, blijkt dat het daarbij onder meer gaat om Van Strien, die tot in 2009 bestuurder was van Utrecht Holdings. Dat bedrijf richt andere bedrijven op om ontdekkingen van de universiteit op de markt te brengen.

Echtgenotes

In een rapport van onderzoeksbureau Deloitte staat volgens de krant dat Van Strien en diens opvolger aandelen van bedrijven die zijn ontstaan uit de universiteit of het UMC in handen speelden van een extern bedrijf. Van dat bedrijf hadden hun echtgenotes ieder 32 procent van de aandelen in handen.

Naar aanleiding van het rapport van Deloitte deed Utrecht Holdings aangifte van oplichting en omkoping "in verband met aandelentransacties". Van Strien zei tegen de krant dat hij om opheldering heeft gevraagd toen hij hoorde van de aangifte, maar geen antwoord kreeg. "Wel kwam er een brief van de universiteit met een aantal aperte onjuistheden."