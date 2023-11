Van Strien (PVV) stopt, Wilders heeft nieuwe verkenner op oog

Verkenner Gom van Strien legt zijn taken neer. Dat laat hij weten in een korte verklaring. Aanleiding is een artikel van NRC van dit weekend waarin Van Strien in verband werd gebracht met fraude bij zijn voormalig werkgever.

"Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken", schrijft Van Strien. "Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner."

Van Strien heeft aan PVV-leider Wilders en aan Kamervoorzitter Bergkamp laten weten "per direct" te stoppen als verkenner. De PVV-senator zou vandaag zijn eerste gesprekken voeren. Wilders zegt dat Van Strien en hij "helaas samen tot de conclusie moesten komen dat het beter was om er mee op te houden".

Bergkamp laat in een verklaring weten dat het nu zaak is "dat er snel een nieuwe verkenner wordt aangewezen die onmiddellijk aan de slag kan gaan". Ze gaat daarover in gesprek met de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer zodra Wilders een nieuwe kandidaat-verkenner heeft aangedragen.

'Nieuwe verkenner op oog'

Wilders heeft een opvolger in gedachten, hij hoopt deze morgen voor te dragen. Wie het is, wil hij nog niet zeggen. De PVV-partijleider polst eerst bij andere fractievoorzitters of er voldoende draagvlak is voor de nieuwe verkenner. "Het zal in ieder geval iemand zijn met meer afstand tot de politiek."

Bekijk hieronder de reactie van Geert Wilders: