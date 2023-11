Eerste hogesnelheidslijn Indonesië staat voor ontwikkeling én groeiende kloof

Hasely haast zich door Halim treinstation in het zuidoosten van Jakarta. Na een lange dag werken in de Indonesische hoofdstad wil hij terug naar zijn woonplaats Bandung. Met de eerste hogesnelheidslijn in Zuidoost-Azië gaat dat tegenwoordig veel sneller dan normaal. "Ik reed vroeger elke dag een uur of twee als er geen file was. Als ik de trein pakte duurde het drie uur. Nu ben ik in een half uur in Bandung."

En daar is Hasely heel blij mee. De lijn werd in 2008 voorgesteld, waarna president Joko Widodo in januari 2016 de eerste schep in de grond stak voor de aanleg van de lijn. De lijn zou 3 miljard euro moeten kosten, voor het grootste deel opgehoest door China in het kader van de Nieuwe Zijderoute. Zeven jaar later, toen de eerste trein in oktober ging rijden, waren de kosten gestegen naar 7 miljard euro.

350 kilometer per uur

Een prima investering, vindt Hasely. Hij glimlacht als een omroep in de treincoupé eindigt met de slogan van de nieuwe trein: "Whoosh Whoosh Whoosh, yes!"

Whoosh is de naam van de trein, refererend aan het geluid dat-ie maakt als hij met 350 kilometer per uur voorbij zoeft. Het is snelheid die bijvoorbeeld Hasely goed kan gebruiken: "Ik heb deze soepele vorm van transport hard nodig, want ik run een bedrijf dat textiel en ander materiaal aan onder meer het leger verkoopt. Ik kan nu op een dag meer klanten bezoeken."

Dat is precies wat de Indonesische overheid voor ogen heeft met de hogesnelheidslijn. Naast het ontlasten van het wegverkeer en ook de luchtvervuiling in Jakarta wil Indonesië de economische groei buiten Jakarta stimuleren.

Volgens onderzoek zou de economie van West-Java per jaar 1 procent extra moeten groeien dankzij de Whoosh. Ondernemers als Hasely hebben daar dus baat bij, maar de vraag is in hoeverre de gewone Indonesiër daar wat van gaat merken.