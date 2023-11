Bijna dertig scholen in België dicht na bommeldingen

In België blijven 27 scholen dicht na een reeks bommeldingen gisteravond. De scholen worden eerst geïnspecteerd voor ze opengaan.

Gisteravond heeft een aantal scholen van de koepel Wallonie-Bruxelles Enseignement een bommelding gekregen. Daarop zijn onmiddellijk "de strengste voorzorgsmaatregelen genomen", schrijft de scholenkoepel op zijn website.

Het gaat om scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs in Wallonië; in de regio Brabant en in Brussel. De politie is gisteravond meteen begonnen met het inspecteren van de schoolgebouwen.

Geen paniek

Volgens de koepel is er geen reden tot paniek. "Veel bedrijven zijn de afgelopen weken getroffen door soortgelijke waarschuwingen", zegt een adjunct-directeur van de koepel bij de Vlaamse omroep VRT. "In de loop van de dag wordt de situatie geëvalueerd en wordt bekeken of de scholen morgen weer open kunnen."

De ouders van de kinderen van de 27 scholen zijn geïnformeerd. De waarschuwing geldt niet voor de overige scholen van de koepel WBE, die bijna 500 scholen telt.