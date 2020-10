Nieuwe regels YouTube tegen verspreiding complottheorieën

YouTube heeft nieuwe regels aangekondigd tegen de verspreiding van complottheorieën die oproepen tot geweld. Een daarvan is QAnon.

Aanhangers van QAnon geloven dat president Trump een strijd voert tegen een mondiale samenzwering van hooggeplaatsten die uit zijn op wereldheerschappij (een zogenoemde 'deep state') en zich bovendien schuldig maken aan kindermisbruik. In een verwante theorie, bekend onder de naam Pizzagate, wordt gesteld dat vooraanstaande leden van de Democratische Partij en bekendheden uit Hollywood een netwerk van seksueel misbruik runnen vanuit de kelder van een pizzeria in Washington.

Bij YouTube komen ook strakkere regels met betrekking tot misleidende content over het coronavirus. Beweringen in de trant van "Degenen die het coronavaccin krijgen toegediend zullen overlijden" zijn voortaan taboe op het videoplatform. Aanhangers van QAnon hebben veelvuldig gebruik gemaakt van YouTube door er video's te plaatsen.

Anderen hielden er eigen talkshows op na. YouTube-gebruikers krijgen aanbevelingen op basis van algoritmes, waardoor die uitingen op grote schaal zijn verspreid. Sommige filmpjes zijn miljoenen keren bekeken. Het zijn juist die aanbevelingen waar YouTube al langer mee worstelt. Het wil uitingen terugdringen die ingaan tegen de interne regels, of de grenzen daarvan opzoeken - de zogenoemde 'borderline content'.

Context blijft belangrijk

Vorige week zette een andere techreus, Facebook, al stappen om de verspreiding van samenzweringstheorieën via zijn platforms tegen te gaan. Pagina's op Facebook en accounts van Facebook-dochter Instagram die QAnon vertegenwoordigen, worden in principe verwijderd, ook als ze geen oproepen tot geweld bevatten. Ook kleinere platforms als Pinterest, Etsy en Triller hebben al strengere regels ingesteld tegen het verspreiden van onbewezen samenzweringstheorieën en het op basis daarvan oproepen tot geweld.

Het verscherpte beleid bij YouTube gaat per direct in. Het bedrijf was al bezig met het verwijderen van video's en kanalen die desinformatie en samenzweringstheorieën uitdragen, maar nu komt daar dus bij dat uitingen zullen worden geweerd waarin personen of groepen op basis van dergelijke ideeën worden bedreigd met geweld.

Voor journalistieke berichtgeving over dit soort verschijnselen blijft wel ruimte, zegt YouTube: "Zoals altijd blijft de context belangrijk."