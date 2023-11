Wekdienst 27/11: Verkenner ontvangt vier fractievoorzitters • Proces onthoofde Franse leraar van start

Eerst het weer: er valt vandaag veel regen, op sommige plaatsen kan 20 tot 30 millimeter vallen. Vanmiddag en vanavond gaat de regen in het oosten en deels midden van Nederland vaker over in (natte) sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt tijdens de sneeuwval. In Zeeland kan het lokaal 10 graden worden.

Goedemorgen! Verkenner Gom van Strien gaat vandaag in gesprek met fractievoorzitters. Hij ontmoet PVV-leider Wilders, GroenLinks-PvdA-leider Timmermans, VVD-leider Yesilgöz en D66-voorman Jetten. En in Frankrijk begint het proces tegen zes minderjarigen die beschuldigd worden van betrokkenheid bij de moord op leraar Samuel Paty.

Wat kun je verwachten?

Verkenner Gom van Strien begint zijn onderzoek naar mogelijke regeringscoalities en gaat in gesprek met vier fractievoorzitters. Als eerst is PVV-leider Wilders aan de beurt. Daarna volgen GroenLinks-PvdA-leider Timmermans, VVD-leider Yesilgöz en D66-voorman Jetten.

In Utrecht wordt de Nederlandse Kanker Agenda (NKA) gelanceerd. Aan het initiatief werken meer dan honderd organisaties samen om het aantal kankerpatiënten terug te brengen en de impact van kanker op de samenleving te verminderen. Demissionair zorgminister Ernst Kuipers is aanwezig bij de aftrap.

In Frankrijk begint het proces tegen zes minderjarigen die beschuldigd worden van betrokkenheid bij de moord op leraar Samuel Paty. Paty werd in 2020 onthoofd in de buurt van de middelbare school waar hij lesgaf, omdat hij in de klas karikaturen had laten zien van de profeet Mohammed. De zes verdachten zouden de dader, een 18-jarige Tsjetsjeen, geholpen hebben bij de moord.

Op het Rose d'Or Festival worden de winnaars van de Gouden Roos, de belangrijkste Europese prijs voor televisieprogramma's, bekendgemaakt. Nederlandse genomineerden zijn Omroep MAX-programma De Nieuwe Vermeer en de film Het Zit in mijn Hart van Saskia Boddeke.

Wat heb je gemist?

Officieel is vandaag de laatste dag van de vierdaagse gevechtspauze in de oorlog tussen Hamas en Israël, met op de planning wederom een vrijlating van gijzelaars. Het is nog niet bekend of deze vierde overdracht van gijzelaars de laatste gaat worden. Zowel Hamas als Israël heeft laten weten open te staan voor een verlenging van de gevechtspauze onder dezelfde voorwaarden, maar concrete afspraken zijn er nog niet.

Sinds vrijdag heeft Hamas 58 gijzelaars laten gaan, 40 Israëliërs en 18 buitenlanders, het merendeel Thaise landarbeiders. In ruil daarvoor heeft Israël 117 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Beide partijen hebben alleen vrouwen en minderjarigen laten gaan, op de vrijgelaten buitenlanders na.

Hamas gaf gisteren aan bereid te zijn twee of vier dagen door te gaan met gijzelaars vrij te laten als Israël zich aan de afspraken houdt.

Ander nieuws uit de nacht:

Biden niet naar klimaattop in Dubai: bij de vorige twee bijeenkomsten van zijn presidentschap was Biden nog wel aanwezig. De COP28 gaat donderdag van start in Dubai.

Ontvoerde Duitse priester na jaar vrijgelaten in Mali: Hans-Joachim Lohre verdween november 2022 uit zijn woning in de hoofdstad Bamako. Hij bleef onvindbaar, nadat hij niet was komen opdagen voor een mis; zijn auto was achtergebleven en zijn telefoon stond uit.

Kweker raakt vernielde kerstbomen toch kwijt: 'Hele veld gaat leeg': afgelopen zomer werd Gerrit Brinkman tot twee keer toe getroffen door sabotage, waarbij iemand de toppen van zijn sparren had afgeknipt. "Blijkbaar kun je ook kerstbomen zonder piek verkopen."

Booker Prize naar dystopische roman Ierse schrijver Lynch: zijn boek, Prophet Song, is geïnspireerd door nepnieuws, de Syrische burgeroorlog en de pandemie. Lynch beschrijft in zijn boek hoe een samenleving kan afglijden naar totalitarisme en oorlog. De jury noemt de roman hartverscheurend.

En dan nog even dit:

Donderdagavond was Dublin het toneel van anti-immigratierellen, die ontstonden na een steekpartij waarbij een vrouw en een kind ernstig gewond raakten. Of de dader daadwerkelijk een immigrant was, is nog steeds onduidelijk. Wat wel vast staat is dat het juist een Braziliaanse immigrant was die ingreep waardoor erger werd voorkomen.

Caio Benicio (43), die sinds een jaar in Ierland woont en als maaltijdbezorger werkt, reed donderdag met zijn Deliveroo-brommer over Parnell Square in Dublin, toen hij zag hoe een vrouw en een aantal kinderen werden aangevallen toen ze uit een school kwamen. Hij sprong van zijn brommer af en sloeg met zijn helm op de aanvaller in.

Om Benicio te bedanken startte werd een inzamelingsactie gestart: Buy Caio Benicio a pint. Er werd al meer dan drie ton bijeengebracht. Op sociale media wordt Benicio een held genoemd.