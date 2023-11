Geen World Cup, maar Marathon Cup voor Bergsma: 'Was wel klap in het gezicht'

Het hoogste schaatspodium is even niet aan Jorrit Bergsma besteed. In 2014 werd hij olympisch kampioen op de tien kilometer en vier jaar later was er op die afstand olympisch zilver. Maar nu rijdt hij zijn rondjes in het marathoncircuit.

Op een totaal mislukt kwalificatietoernooi voor de wereldbeker werd Bergsma een maand geleden slechts tiende op de vijf kilometer. Daardoor mist hij bijna de volledige wereldbekercyclus.

Bergsma plaatste zich alleen voor de tien kilometer volgende week in Stavanger. Als vervanging voor de wereldbekers rijdt hij nationale marathonwedstrijden. Afgelopen weekend eindigde hij als vierde op de marathon in Hoorn.

Slechte techniek en schouderblessure

Bergsma zei bij het kwalificatietoernooi dat zijn slechte optreden niet met zijn leeftijd te maken had. Nu legt hij de oorzaak bij een combinatie van slechte techniek en een schouderblessure. "Achteraf had het misschien toch meer invloed dan ik dacht."

Voor de man uit Aldeboarn was het even schrikken. "Het was wel een klap in het gezicht. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Een jaar of vijf geleden kwam ik er nog wel mee weg, maar tegenwoordig is het niveau zo gegroeid in de breedte en zitten er veel jongens dicht bij elkaar. Als je dan aan de verkeerde kant zit, word je ineens tiende."