Biden niet naar klimaattop in Dubai

De Amerikaanse president is dit jaar afwezig op de jaarlijkse internationale klimaattop. De COP28 gaat aanstaande donderdag van start in Dubai.

Bij de vorige twee bijeenkomsten van zijn presidentschap was Biden nog wel aanwezig, in 2021 in Glasgow en vorig jaar in Sharm-el-Sheikh. Op de VN-bijeenkomst bespreken zo'n 200 landen wat er moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan. Onder meer de Britse koning Charles, de paus en filantroop Bill Gates zullen aanwezig zijn.

Tegen The New York Times zegt een anonieme bron uit het Witte Huis dat Biden de afgelopen tijd veel aandacht kwijt is geweest aan het conflict in het Midden-Oosten. Persbureau Reuters vult aan dat Biden bovendien nog een drukke tijd wacht als vanaf januari de verkiezingstijd begint in de VS.

Geen Afrika

De website Politico sprak eerder al de verwachting uit dat Biden dit keer zou thuisblijven, omdat hij minder happig zou zijn op lange reizen. Het lukte de 81-jarige president ook al niet om dit jaar een reis langs meerdere Afrikaanse landen te maken, zoals hij vorig jaar nog had toegezegd.

In plaats van de reis naar Dubai heeft Biden komende twee weken onder andere een ontmoeting met de Angolese president op zijn agenda staan en de officiële presentatie van de kerstboom bij het Witte Huis.