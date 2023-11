Kweker raakt vernielde kerstbomen toch kwijt: 'Hele veld gaat leeg'

Brinkman werd in augustus twee keer door sabotage getroffen. Behalve de getopte bomen werd er ook gif gespoten in zijn velden in Wenum-Wiesel en Beemte-Broekland. "Als ik dit zie, springen de tranen in mijn ogen", zei hij destijds. "Zeven jaar werk voor niks. De schade kan oplopen tot drie á vier ton."

Wanhopig was kerstboomkweker Gerrit Brinkman uit Apeldoorn afgelopen zomer: iemand had de toppen van zijn 6000 sparren afgeknipt. Maar het wordt geen sombere Kerst: de vernielde bomen vinden alsnog aftrek.

Nu is hij toch druk bezig met rooien. In de zomer kreeg hij al belletjes van particulieren die wel een beschadigde boom wilden afhalen, maar ook grote afnemers meldden zich.

"Er zijn handelaren en tuincentra die wel 500 bomen afnemen. Die gaan ze voor me verkopen", zegt hij. "Ik heb er uiteindelijk meer klanten door gekregen."

Ook draagt Brinkman bij aan de kerstsfeer van buurten in Almelo, Hengelo en Nijverdal. "Wij zetten aan beide kanten van de weg kerstbomen neer", zegt Piet Terlouw van de Spijkerweg in Nijverdal, waar 33 bomen komen te staan. "'s Avonds in het donker zie je toch niet dat er geen top in zit."

Dader onbekend

Brinkman zegt de bomen tegen kostprijs weg te doen. Alle belangstelling vindt hij ontroerend. "Dat is toch fantastisch. Wat mij is aangedaan wordt omgezet naar iets positiefs. Er blijken meer goede dan slechte mensen te zijn."

Alleen is drie maanden na de vernieling nog niet bekend wie erachter zat. Brinkman zegt ook geen idee te hebben over het motief. "Waarom doet iemand dit? Daar zit ik enorm mee. Dit doe je gewoon niet. Dit is criminaliteit van het niveau nul."

Hoewel het politieonderzoek nog loopt, hoopt Brinkman dat de daders zich zullen melden. "Dit heeft nu lang genoeg geduurd", meent hij. "Meld je gewoon."